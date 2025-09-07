Воскресенье, 7 сентября, 2025
Эксперт Дандыкин объяснил удары РФ по Украине угрозами Зеленского и ЕС

Массированные удары российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны Владимира Зеленского и его европейских союзников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что в ходе последней атаки был поражён ряд стратегических целей, включая Крюковский мост в районе Кременчуга. «Это комбинированный мост — железнодорожный и шоссейный. По нему шло пополнение резервами и военные грузы», — пояснил эксперт.

По его словам, серия комбинированных ударов связана с риторикой Киева и лидеров ЕС. «Президент Путин говорил: если они не идут навстречу и не понимают, значит, есть решение вооружённым путём — что и происходит сейчас», — отметил Дандыкин.

Он предположил, что удары по объектам военной инфраструктуры Украины будут продолжаться. При этом, если возникнет необходимость, Россия может задействовать более мощные вооружения.

«Староконстантинов — это очень серьёзная цель, по аэродрому там бьём не раз. Аэродромы тяжело уничтожать, у них есть защитные сооружения. Но я думаю, удача есть. Этот удар вряд ли станет самым мощным, могут быть и другие, ещё более сильные», — добавил эксперт.

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по детскому дрону, приняв его за «боевой»

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
На выходных рязанцев приглашают на Форум древних городов и два фестиваля 

Близятся первые выходные осени! Чем не повод зажечь, подобно тому, как сезон зажигает тёплыми цветами деревья? 6 и 7 сентября готовят рязанцам не только хорошую погоду, но и множество грандиозных событий! Спешим сообщить, каких. 

Диетолог Редина рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Осень — период ослабления иммунитета. Учащающиеся дожди, резкие перепады погоды, уменьшение продолжительности светового дня, стресс после отпуска, снижение витаминов из-за смены рациона питания — всё это приводит к снижению адаптационного потенциала организма.
Итальянский подросток Карло Акутис станет первым святым-миллениалом

Акутис при жизни прославился как создатель веб-сайтов и популяризатор католической веры в интернете, за что получил прозвище «инфлюенсер Бога».
«Златоустовский маньяк» подал в суд на своего адвоката и потребовал 2 млн рублей

Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила.
Экстрасенс предсказала срок завершения СВО и рассказала о судьбе Украины

Экстрасенс считает, что в ближайшие месяцы события будут развиваться стремительно, и многое из того, что ранее казалось невозможным, станет реальностью.
Проекты рязанцев выиграли гранты «Росмолодёжи» на 4 млн рублей

Победителями стали 13 авторов проектов в самых разных сферах: от инклюзивного туризма и образовательных форумов до переработки отходов, танцевальных студий и научных инициатив.
Военкор Коц рассказал о последствиях ночного удара по Украине

Сегодня был зафиксирован новый рекорд по числу задействованных дронов — 810 аппаратов.
Лунное затемнение смогут наблюдать рязанцы вечером 7 сентября

Отмечается, что изменение цвета и яркости Луны будут видны невооруженным глазом, но для того, чтобы в полной степени оценить всю красоту происходящего, лучше использовать бинокль или телескоп.