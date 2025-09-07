Массированные удары российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны Владимира Зеленского и его европейских союзников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что в ходе последней атаки был поражён ряд стратегических целей, включая Крюковский мост в районе Кременчуга. «Это комбинированный мост — железнодорожный и шоссейный. По нему шло пополнение резервами и военные грузы», — пояснил эксперт.

По его словам, серия комбинированных ударов связана с риторикой Киева и лидеров ЕС. «Президент Путин говорил: если они не идут навстречу и не понимают, значит, есть решение вооружённым путём — что и происходит сейчас», — отметил Дандыкин.

Он предположил, что удары по объектам военной инфраструктуры Украины будут продолжаться. При этом, если возникнет необходимость, Россия может задействовать более мощные вооружения.

«Староконстантинов — это очень серьёзная цель, по аэродрому там бьём не раз. Аэродромы тяжело уничтожать, у них есть защитные сооружения. Но я думаю, удача есть. Этот удар вряд ли станет самым мощным, могут быть и другие, ещё более сильные», — добавил эксперт.

