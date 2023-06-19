Понедельник, 19 июня, 2023
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Экскурсии на Введенский раскоп Рязанского кремля будут проходить по субботам

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанского музея-заповедника

20 июня стартует новый сезон работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции. Введенский раскоп можно будет посетить в составе экскурсионной группы.

Об этом сообщает Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Каждую субботу в 11:45 в кассе формируется сборная группа от 5 человек возрастом 7 лет и старше.

Стоимость экскурсии 12:00–12:45 – 250 рублей с человека. Дети до 7 лет – бесплатно.

Стоимость экскурсии для группы до 5 человек – 1900 рублей с группы.

Со вторника по пятницу экскурсии проводятся с 10 до 13 часов.

Справки по телефону 8 (4912) 21-59-40 (касса).

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