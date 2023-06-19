Экскурсии на Введенский раскоп Рязанского кремля будут проходить по субботам

20 июня стартует новый сезон работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции. Введенский раскоп можно будет посетить в составе экскурсионной группы.
Об этом сообщает Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Каждую субботу в 11:45 в кассе формируется сборная группа от 5 человек возрастом 7 лет и старше.
Стоимость экскурсии 12:00–12:45 – 250 рублей с человека. Дети до 7 лет – бесплатно.
Стоимость экскурсии для группы до 5 человек – 1900 рублей с группы.
Со вторника по пятницу экскурсии проводятся с 10 до 13 часов.
Справки по телефону 8 (4912) 21-59-40 (касса).
Возрастное ограничение 0+