Эксклюзив в «Окской стрелке»! ГК «Зелёный сад» предлагает квартиры формата хайфлэт

Настоящий простор, большие окна и потрясающий вид на реку и город. Всё это — хайфлэт в ЖК «Окская стрелка». На верхнем этаже жилого комплекса расположены «воздушные» квартиры с переменной высотой потолка от 3 до 4,8 метра.

Такое решение подходит для воплощения модных дизайнерских идей, позволяет разместить крупногабаритную мебель или музыкальные инструменты. В детской — поставить двухуровневую кровать, в библиотеке или кабинете установить книжный стеллаж во всю стену, в гостиной — повесить большие картины, использовать каскадные бра и светильники.

По вашему желанию в комнате с пятиметровым потолком можно организовать целый антресольный этаж. Он станет местом для детских игр или личным рабочим кабинетом с видом на Оку. Что может быть лучше для творческого вдохновения?

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Приобретая хайфлэт, вы получаете не обычную квартиру. У вас будет полное ощущение проживания в загородном доме. Особенно, учитывая природные пейзажи за окном. Только сейчас вы можете выбрать тот вид из окна, о котором всегда мечтали. Торопитесь, на первой линии осталось всего несколько квартир!

Подробности об «Окской стрелке» узнайте на сайте: https://www.green-garden.ru/. Спецпредложение по цене получите в отделе продаж ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «Зелёный сад — рябиновые гроздья», ГК «Зелёный сад». Проектная декларация №62-000396 от 09.01.2025. Подробности на сайте наш.дом.рф.