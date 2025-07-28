Экскаватор столкнулся с легковым автомобилем в Рязани

В Рязани экскаватор врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
На улице Вокзальной столкнулись экскаватор и автомобиль «Jetour». О пострадавших не сообщается.
Официальная информация не поступала.
В Рязани экскаватор врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
На улице Вокзальной столкнулись экскаватор и автомобиль «Jetour». О пострадавших не сообщается.
Официальная информация не поступала.
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