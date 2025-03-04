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Экс-зампред правительства Рязанской области Никитин обжаловал арест

Алексей Самохин

Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин обжаловал свой арест. Информация об этом появилась на сайте Советского районного суда Рязани.

Дата поступления апелляции — 3 марта.

Органами предварительного следствия Никитин подозревается в том, что он, будучи в должности зампреда, потребовал от ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя и бенефициара ряда юридических лиц передавать денежное вознаграждение за способствование в заключении и выполнении договоров подряда. Речь идёт о культурных и спортивно-массовых мероприятиях, которые проводились на территории региона. Таким образом, с 2021 по 2024 год он получил взятку на общую сумму 17,3 млн руб. Это квалифицируется как крупный размер.

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