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Четверг, 5 мая, 2022

Экс-замначальника рязанского отдела иммиграционного контроля получил условный срок за взятку

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Экс-замначальника рязанского отдела иммиграционного контроля получил условный срок за взятку

Александр Ильин

Бывший заместитель начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области Юрий Чешковский получил условный срок за получение взятки за незаконные действия, сообщает пресс-служба СК по региону.

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Как установило следствие и суд, мужчина 23 августа 2021 года получил от представителя кафе взятку в 20 тысяч рублей.

В обмен на полученные деньги полицейский раскрыл сведения о предстоящей проверке сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД указанного заведения.

«Следователями изучена нормативная регламентация деятельности обвиняемого в сфере противодействия незаконной миграции, допрошено большое количество свидетелей, произведены обыски и выемки по месту жительства и службы обвиняемого, проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе в отношении результатов оперативно-разыскной деятельности», — говорится в сообщении СК.

В итоге экс-замначальника рязанского отдела иммиграционного контроля получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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Уголовное преследование в отношении представителя кафе прекращено в связи с деятельным раскаянием.

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