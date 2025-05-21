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Изображение от senivpetro на Freepik
Изображение от senivpetro на Freepik
Новости мира

Экс-советник президента Украины Портнов застрелен в Испании

Алексей Самохин

В Испании сегодня утром застрелен бывший советник президента Украины Януковича, экс-замглавы его администрации Андрей Портнов. Об этом пишут местные СМИ.

По данным радио Cadena SER, убийство совершено около 09:15 по местному времени в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.

Газета El País сообщает о пяти выстрелах, прозвучавших около школы, куда Портнов привозил детей. Киллер на мотоцикле ждал жертву у входа. Было сделано пять выстрелов — 4 в грудь, 1 в голову.

Украинские СМИ пишут, что Портнов активно выступал против Майдана в 2014 году, якобы, имел связи с Россией.

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