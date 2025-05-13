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Владимир Путин, фото: kremlin.ru
Новости России

Экс-советник НАТО назвал ключевую деталь в предложении Путина о переговорах

Алексей Самохин

Президент России Владимир Путин, предложив провести прямые мирные переговоры с Киевом, дал понять, что этот процесс исключает участие стран Европейского союза. На эту важную деталь в инициативе российского лидера обратил внимание бывший советник НАТО, отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо, пишет «Лента.ру».

— Предложение Путина ясно показывает, чего хочет Россия: честных переговоров. Они всегда заявляли, что готовы к диалогу. Но им не нужны европейцы и другие посредники, — подчеркнул Бо.

Президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Турции, начиная с 15 мая. Дональд Трамп заявил о хороших перспективах встречи в Стамбуле.

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— Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее, — заявил политик.

Владимир Зеленский успел заявить, что приедет в Турцию лично. Украинские СМИ вчера сообщили, что указ президента Украины, запрещающий вести переговоры с Путиным, не распространяется на самого Зеленского.

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