Президент России Владимир Путин, предложив провести прямые мирные переговоры с Киевом, дал понять, что этот процесс исключает участие стран Европейского союза. На эту важную деталь в инициативе российского лидера обратил внимание бывший советник НАТО, отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо, пишет «Лента.ру».
— Предложение Путина ясно показывает, чего хочет Россия: честных переговоров. Они всегда заявляли, что готовы к диалогу. Но им не нужны европейцы и другие посредники, — подчеркнул Бо.
Президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Турции, начиная с 15 мая. Дональд Трамп заявил о хороших перспективах встречи в Стамбуле.
— Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее, — заявил политик.
Владимир Зеленский успел заявить, что приедет в Турцию лично. Украинские СМИ вчера сообщили, что указ президента Украины, запрещающий вести переговоры с Путиным, не распространяется на самого Зеленского.
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