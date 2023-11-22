Экс-сотрудник сотовой компании осуждён за нарушение тайны телефонных переговоров

Собранные Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника одной из компаний сотовой связи. Он признан виновным в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, совершенном с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ), а также неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году подсудимый, являясь директором офиса продаж и обслуживания территориального отделения одной из компаний-операторов сотовой связи, неправомерно получил сведения о телефонных соединениях абонента и за денежное вознаграждение передал их третьему лицу.

Кроме того, подсудимый в течение нескольких месяцев передавал третьему лицу персональные данные абонентов сотовой связи.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, осужденный на 1,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации.