Среда, 22 ноября, 2023
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Экс-сотрудник сотовой компании осуждён за нарушение тайны телефонных переговоров

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Собранные Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника одной из компаний сотовой связи. Он признан виновным в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, совершенном с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ), а также неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году подсудимый, являясь директором офиса продаж и обслуживания территориального отделения одной из компаний-операторов сотовой связи, неправомерно получил сведения о телефонных соединениях абонента и за денежное вознаграждение передал их третьему лицу.

Кроме того, подсудимый в течение нескольких месяцев передавал третьему лицу персональные данные абонентов сотовой связи.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, осужденный на 1,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации.

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