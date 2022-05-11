Экс-сотрудник рязанской ИК-6 получил условный срок за взятку

Бывший сотрудник исправительной колонии 6 в Рязанской области получил условный срок за взятку, сообщает пресс-служба СК по региону.

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Как установили следствие и суд, мужчина через посредника получил взятку от четырёх осуждённых в размере 200 тысяч рублей.

Деньги были получены «за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении контроля за отбыванием наказания осужденными».

В итоге экс-сотруднику ИК-6 назначили 3 года лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.