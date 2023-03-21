Экс-сотрудник администрации Касимовского района осуждён за мошенничество

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника администрации Касимовского муниципального района. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году обвиняемый от имени своего брата, неосведомленного о его действиях, арендовал и мошенническим путем присвоил себе находящийся в государственной собственности земельный участок, рыночной стоимостью более 100 тысяч рублей, выкупив его за 1 054 рубля 11 копеек.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом.