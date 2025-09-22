Экс-руководителя Михайловского ЗАГСа признали виновной по семи эпизодам получения взяток

Экс-руководителя Михайловского районного отдела ЗАГС Рязанской области признали виновной в получении взяток по семи эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С ноября 2023 года по декабрь 2024 года осужденная предлагала физическим лицам внесение сведений по исправлению неточностей в электронной базе актов ЗАГС за денежное вознаграждение. На основании этого она выдавала официальные документы, нарушая установленный законом порядок.

Общая сумма полученных подсудимой взяток превысила 290 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной по чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также осужденную обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Денежные средства, полученные в качестве взяток, конфискованы.