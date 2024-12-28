Экс-руководитель рязанского предприятия пойдёт под суд за неуплату 94 млн налогов

Бывший руководитель рязанского предприятия, занимавшегося производством отделочных работ, предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что обвиняемый с 2018 по 2020 годы оформлял фиктивные сделки с коммерческими организациями и вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Эти действия позволили ему уклониться от уплаты налогов на сумму более 94 миллионов рублей.

Дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел. В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), направлено в суд для рассмотрения по существу.