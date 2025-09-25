Экс-ректор вуза в Рязани получил условный срок и штраф в 20 млн рублей 

В законную силу вступил приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении бывшего ректора АНО ВО «Современный технический университет». Мужчина был признан причастным к получению коммерческого подкупа.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ и УМВД России по Рязанской области.

Следствие установило, что бывший ректор, используя свое служебное положение, организовал преступную схему. Он получал денежные средства от студентов за успешную защиту дипломных работ.

По данному факту СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (Получение коммерческого подкупа).

Суд назначил фигуранту следующее наказание: лишение свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Штраф в размере 20 миллионов рублей.

Кроме того, конфискованное имущество бывшего ректора на сумму 2 миллиона рублей обращено в доход государства.