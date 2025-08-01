Экс-ректор РГУ им. Есенина возвращается из Донецка в Рязань

Бывший ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев вместе с супругой возвращается из Донецка в Рязань. Об этом сообщили в Донецком государственном университете.

Супруги Минаевы приехали работать в ДНР в 2022 году. Андрей Минаев стал деканом исторического факультета вуза, его жена Светлана Юрьевна работала заместителем директора Многопрофильного лицея-интерната ДонГУ.

«Они активно включаются в научно-образовательную и воспитательную деятельность университета и лицея, вносят весомый вклад в их развитие», — говорится в сообщении вуза.

31 июля ректор Донецкого государственного университета Светлана Беспалова встретилась с Минаевыми. На встрече с ректором подвели итоги работы за три года и обсудили дальнейшее сотрудничество по ряду научно-образовательных и социокультурных направлений. Светлана Беспалова вручила почетные грамоты, выразила благодарность за поддержку в сложный период, личный пример служения России, гражданско-патриотического воспитания молодёжи.