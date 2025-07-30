Экс-ректор РАНХиГС Мау раскрыл три урока перестройки для России

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау перечислил три урока перестройки для России, пишет РБК со ссылкой на его статью в журнале «Вопросы экономики».

По его мнению, главный из них состоит в том, чтобы обеспечивать бюджетную и денежную стабильность в стране, это важнее, чем краткосрочные политические успехи.

«Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста», — отметил Мау.

Также он назвал опыт перестройки для России противоядием от финансового популизма.

Мау добавил, что реформы следует проводить постепенно по мере формирования общественного спроса, они должны «созреть».