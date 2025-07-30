Экс-ректор РАНХиГС Мау раскрыл три урока перестройки для России

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау перечислил три урока перестройки для России, пишет РБК со ссылкой на его статью в журнале «Вопросы экономики».
По его мнению, главный из них состоит в том, чтобы обеспечивать бюджетную и денежную стабильность в стране, это важнее, чем краткосрочные политические успехи.
Также он назвал опыт перестройки для России противоядием от финансового популизма.
Мау добавил, что реформы следует проводить постепенно по мере формирования общественного спроса, они должны «созреть».