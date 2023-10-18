Среда, 18 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Экс-разведчик Риттер предсказал уничтожение израильской армии в секторе Газа

7info
Изображение от vecstock на Freepik

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предсказал уничтожение израильской армии во время наземной операции в секторе Газа, сообщает RT.

Риттер заявил: израильтяне умрут, если отправятся в сектора Газа. При этом количество смертей будет таким, «которого израильтяне раньше не видели».

Израиль проводит операции против сектора Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС 7 октября. На территории сектора Газа массово уничтожаются здания, множество жертв среди мирного населения.

Также Израиль обвинили в уничтожении больницы 17 октября. Израильтяне заявили, что причиной взрыва стала атака со стороны палестинских сил.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах