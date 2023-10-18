Экс-разведчик Риттер предсказал уничтожение израильской армии в секторе Газа

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предсказал уничтожение израильской армии во время наземной операции в секторе Газа, сообщает RT.

Риттер заявил: израильтяне умрут, если отправятся в сектора Газа. При этом количество смертей будет таким, «которого израильтяне раньше не видели».

Израиль проводит операции против сектора Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС 7 октября. На территории сектора Газа массово уничтожаются здания, множество жертв среди мирного населения.

Также Израиль обвинили в уничтожении больницы 17 октября. Израильтяне заявили, что причиной взрыва стала атака со стороны палестинских сил.