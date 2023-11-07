Вторник, 7 ноября, 2023
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Экс-председатель одного из кооперативов Рязанской области предстанет перед судом

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Image by Freepik

Бывший председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Рязанской области предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Весной 2021 года мужчина, воспользовавшись служебным положением, заключил договор займа под залог кооперативного земельного участка и оставил себе полученные деньги. В результате кооператив понес ущерб почти в 400 тысяч рублей.

Обвиняемый также злоупотребил доверием руководителя другой коммерческой организации. Имея доверенность, он заключил договоры займа под залог чужой недвижимости на общую сумму более миллиона рублей. Полученными деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело в отношении экс-председателя сельскохозяйственного производственного кооператива передано в суд, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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