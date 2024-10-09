Экс-мэр Рыбного и его заместитель осуждены по коррупционной статье

Бывший глава администрации Рыбного Алексей Полукаров и его бывший первый заместитель Сергей Симаков признаны судом виновными в коррупционных преступлениях. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Согласно материалам дела, весной 2021 года осужденные намеревались построить на территории города Рыбное торговые павильоны, которые планировали оформить на доверенных лиц с последующей сдачей их в аренду предпринимателям. Для реализации задуманного они предложили взятку должностному лицу в размере свыше 1 миллиона рублей, однако последний от предложения отказался.

Кроме того, один из осужденных собирался получить от местного предпринимателя 3 миллиона рублей за передачу в аренду земельного участка с правом выкупа, но сделка не состоялась. Также установлено, что Симаков получил от знакомого более 100 тысяч рублей за нерасторжение с ним ранее заключенных договоров на оказание услуг муниципальному предприятию.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России и УМВД по Рязанской области.

Суд приговорил Полукарова к штрафу в размере 4 миллионов рублей с лишением права занимать государственные и муниципальные должности в течение 5 лет. Его бывший первый заместитель оштрафован на 6 миллионов рублей и лишён права занимать аналогичные должности на срок 6 лет.