Экс-мэр Рыбинска Ласточкин вышел из колонии и раскрыл планы на жизнь

Бывший глава администрации глава Рыбинска Юрий Ласточкин после почти восьми с половиной лет вышел на свободу из красноярской колонии № 17, пишет 76.ru.

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Его адвокат Георгий Юдин рассказал о планах экс-чиновника после освобождения.

«Поедет к матери в Рыбинск. Спросил: «Пойдешь обмывать?» Он ответил: «Нет, в книжный магазин», – отметил Юдин.

Представитель Ласточкина уточнил, что, будучи в колонии, его подзащитный прочитал сотни книг. Его посадили в тюрьму по статьям за растрату и взятку.

В сети появились слухи о выдвижении Ласточкина в качестве кандидата на пост главы Рыбинска. Однако желающие побороться за должность уже определены.