Экс-министр соцзащиты Рязанской области Тараканов трудоустроился в Москве

Бывший министр соцзащиты Рязанской области Денис Тараканов устроился на новую работу. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

Теперь Тараканов трудоустроен в Департаменте добрых дел Москвы в структуре Центра занятости населения «Моя работа».

Экс-министр вспомнил, чего сумел добиться за полтора года работы в Рязанской области. Среди названных им достижений — запуск программы семейного патронажа многодетных, программа скидок многодетным рязанцам, новые меры соцподдержки для семей с детьми.

Также во время работы в Рязани в семье Тараканова родился второй ребёнок — Матвей Денисович.