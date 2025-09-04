Экс-министр иностранных дел Австрии прочла лекцию для рязанской молодежи в лагере «Роса»

Бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне преподаватель РГУ имени С.А. Есенина Карин Кнайсль выступила с лекцией перед участниками молодежного лагеря «Роса». Темой её выступления стали актуальные вопросы международных отношений и дипломатии в современном мире.

Мероприятие собрало 130 самых активных студентов и представителей молодежи Рязанской области. Особенностью лекции стал её мультиязычный формат.

Карин Кнайсль говорила на английском языке, а специальный переводчик обеспечивал синхронный перевод на русский, что позволило всем присутствующим полностью погрузиться в тему.