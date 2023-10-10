Экс-игрок рязанского «Элекса-Фаворита» впервые сыграл за сборную России

В минувшие выходные сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча с командой Белоруссии. Встречи прошли во дворце спорта «Уручье» в Минске.

В составе национальной команды страны дебютировал экс-игрок рязанского «Элекса-Фаворита» Александр Телегин. В первой встрече, завершившейся победой россиян 6:0, Александр также записал на свой счёт и первый забитый мяч за сборную.

Воскресная встреча завершилась победой России — 3:2.

Телегин выступал за команду из Рязани, когда «Элекс-Фаворит» играл в Высшей лиге. Сейчас Александр представляет нижегородское «Торпедо».

Команда возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, Телегин лучший ассистент турнира, сделавший 9 голевых передач в 8 играх. По системе гол+пас Александр также лидер — 9+5.