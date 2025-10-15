Среда, 15 октября, 2025
4.5 C
Рязань
Происшествия

Экс-главу рязанского почтового отделения отправили в колонию за присвоение более 18 миллионов

Валерия Мединская
Image by mb-photoarts on Freepik

В Рязанской области осуждённую за присвоение более 18 миллионов рублей бывшую начальницу почтового отделения, которой дали условный срок, всё-таки отправили в колонию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение об условном наказании вынес ранее Рыбновский райсуд. Женщина получила срок пять лет с испытательным сроком три года.

Прокуратура подала апелляционное представление. Рязанский областной суд по результатам пересмотра приговора изменил наказание с условного на реальное. Женщину будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.

Последние новости

Бывшего рязанского губернатора Любимова оставили под стражей

Любимов продолжит содержаться в СИЗО.

Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области

Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.

Людмила Гаврикова стала руководителем аппарата Рязоблдумы

Гаврикова занимала пост начальника ГУ ветеринарии по региону с 2019 по 2022 годы.

RTVI: сканадльное видео с Федорищевым могло быть постановочным

Видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет главу...

Губернатор Павел Малков: Вдвое превысили в регионе показатели профобучения сотрудников предприятий в рамках нацпроекта «Кадры»

На эти цели Рязанский регион получает федеральную поддержку.

Рязанские компании нарастили производство благодаря участию в проекте «Производительность труда»

За успехи в реализации мероприятий по повышению эффективности сотрудники компаний были отмечены благодарственными письмами министерства экономического развития Рязанской области и АРБ.

Иди сюда! Хазанов набросился на журналиста после вопроса о проданном имуществе

Юморист Геннадий Хазанов резко отреагировал на вопросы корреспондента телеграм-канала...

Эксперт по лжи оценил последнее видео пропавшей семьи Усольцевых

Ирина Усольцева на видео, записанном накануне похода в тайгу...

Уволенного со скандалом самарского чиновника экстренно госпитализировали

В больницу с гипертоническим кризом попал уволенный глава Кинельского...

Опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Рязани

Соискателям предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей.

Рязанцы направили 1232 обращения по отоплению

В этом году жалоб на отсутствие тепла стало значительно меньше.

В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.

Федорищев пояснил, почему послал матом главу Кинельского района в отставку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил эмоциональное увольнение главы...

В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки

Обновлённые знаки водители увидят на дорогах с 1 января.

Вильфанд заявил о переходе погоды в «зимний режим»

Синоптик объяснил, что комфортных тёплых дней ждать уже не стоит.