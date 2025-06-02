Экс-главреда рязанского СМИ Наталью Смольянинову оставили под домашним арестом

Советский суд оставил главного редактора РЗН.инфо Наталью Смолянинову под домашним арестом.

На заседании суда выяснилось, что Наталья Смолянинова по разрешению посетила последний звонок дочери, после мероприятия она самовольно, не оповестив сотрудников правоохранительных органов, пошла в ТЦ «Атрон» за тортом и в туалет. Судья не посчитал это нарушением правил, оставил ее под домашним арестом.

Главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, главный редактор издания «Новая газета — Рязань» Алексей Фролов, руководитель издания «Вид сбоку — Рязань» Константин Смирнов и экс-главред РЗН.инфо Наталья Смольянинова с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали несколько статей с позорящими и. о. генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Журналисты были задержаны, им грозит до 7 лет тюрьмы.