Экс-главе рязанского Минспорта Попкову изменили приговор

10 октября судебная коллегия по уголовным делам Рязоблсуда изменила приговор в отношении экс-министра физической культуры и спорта региона Виктору Попкову.
5 июля чиновнику вынесли обвинительный приговор, его признали виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ. Попкову назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, испытательный срок – 3 года. Также экс-министру назначили штраф 400 тысяч рублей.
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