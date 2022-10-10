Понедельник, 10 октября, 2022
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Экс-главе рязанского Минспорта Попкову изменили приговор

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Фото СУ СКР по Рязанской области

10 октября судебная коллегия по уголовным делам Рязоблсуда изменила приговор в отношении экс-министра физической культуры и спорта региона Виктору Попкову.

5 июля чиновнику вынесли обвинительный приговор, его признали виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ. Попкову назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, испытательный срок – 3 года. Также экс-министру назначили штраф 400 тысяч рублей.

— Рассмотрев дело, выслушав доводы сторон, судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор Советского районного суда г. Рязани изменила, указав в вводной части приговора на наличие у него государственных, ведомственных и региональных наград, а также разрешила судьбу вещественных доказательств. В остальной части приговор оставлен без изменения, — сообщили в пресс-службе областного суда.

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