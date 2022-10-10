Экс-главе рязанского Минспорта Попкову изменили приговор

— Рассмотрев дело, выслушав доводы сторон, судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор Советского районного суда г. Рязани изменила, указав в вводной части приговора на наличие у него государственных, ведомственных и региональных наград, а также разрешила судьбу вещественных доказательств. В остальной части приговор оставлен без изменения, — сообщили в пресс-службе областного суда.