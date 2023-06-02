Экс-главбуха рязанской спортшколы осудят за присвоение 200 тысяч рублей

Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера спортивной школы региона. Он обвиняется в присвоении вверенных денежных средств по статье 160 УК РФ. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Сотрудникам следственного управления удалось установить, что бывший главный бухгалтер в течение года начислял себе доплаты за выполнение дополнительной работы, которую на самом деле не выполнял. Общая сумма присвоенных денег составила более 200 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Касимовский».

Следствием собраны убедительные доказательства, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения по существу.