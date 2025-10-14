Вторник, 14 октября, 2025
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, почему ей нравится читать лекции в Рязани

Валерия Мединская

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая сейчас проживает в России, рассказала, почему ей нравится читать лекции в Рязани. Интервью с ней опубликовал канал Mash Room в рамках подкаста «Не выходя из комнаты».

Кнайсль рассказывает, что с 2020 года читает лекции в вузах Москвы, Санкт-Петербурга. В прошлом году экс-глава МИД стала преподавателем РГУ имени С. А. Есенина.

— Мне очень нравится преподавать в регионах. Общение с молодыми коллегами в регионах мне всегда приносит радость. Недавно в была в Рязани, скоро отправлюсь в Самару. Когда мы обсуждаем рынок нефти и газа, изменение климата, у меня складывается впечатление, что с российскими коллегами такие обсуждения куда более конструктивными, — говорит она.

В пример Карин Кнайсль приводит свои выступления в Германии. Подобные дискуссии там проходили агрессивно, политик сталкивалась с лишней эмоциональностью.

— В академической среде так не принято. Там людям не хватает профессионализма. Конечно, ничто нигде не идеально. Но мне кажется, в России в академической среде свободы больше, — делает вывод экс-глава МИД Австрии.

Напомним, в Рязанском госуниверситете Карин Кнайсль прочитала уже две лекции. Бывший министр иностранных дел сейчас проживает в деревне под Касимовом. В интервью она также рассказала, чем ей полюбилась жизнь в России.

