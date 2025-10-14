Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, почему ей нравится читать лекции в Рязани

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая сейчас проживает в России, рассказала, почему ей нравится читать лекции в Рязани. Интервью с ней опубликовал канал Mash Room в рамках подкаста «Не выходя из комнаты».
Кнайсль рассказывает, что с 2020 года читает лекции в вузах Москвы, Санкт-Петербурга. В прошлом году экс-глава МИД стала преподавателем РГУ имени С. А. Есенина.
В пример Карин Кнайсль приводит свои выступления в Германии. Подобные дискуссии там проходили агрессивно, политик сталкивалась с лишней эмоциональностью.
Напомним, в Рязанском госуниверситете Карин Кнайсль прочитала уже две лекции. Бывший министр иностранных дел сейчас проживает в деревне под Касимовом. В интервью она также рассказала, чем ей полюбилась жизнь в России.