Экс-глава ЦБ Дубинин считает, что ключевая ставка 20 декабря повысится до 22%

На заседании 20 декабря Центральный банк, вероятно, повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 22%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил бывший глава Банка России Сергей Дубинин.

«Я много раз говорил, что само по себе повышение ключевой ставки не дает мгновенного эффекта в борьбе с инфляцией. Изменения возможны лишь через полгода. Поэтому рассчитывать на немедленное снижение инфляции не стоит. В текущих условиях, на мой взгляд, можно было бы оставить ставку без изменений — это ничего бы не изменило. Однако, с точки зрения Центрального банка, мне кажется, необходимость повышения всё же будет признана, и ставка увеличится на 1 п. п., то есть с 21% до 22%», — отметил Дубинин.

Напомним, 25 октября ЦБ уже повышал ключевую ставку с 19% до 21%. По прогнозам восьми экономистов, опрошенных «Газетой.Ru», 20 декабря ставка будет увеличена с 21% до 23%. Один из экспертов допускает более резкое повышение — до 25%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая 4 декабря на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», также не исключила возможность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря. Однако она подчеркнула, что решение еще не принято. По словам Набиуллиной, одним из проинфляционных факторов остается валютный курс, а рост цен всё еще высок. При этом, по оперативным данным, наблюдается замедление темпов кредитования, в том числе в корпоративном секторе, добавила глава Центробанка.