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Среда, 19 января, 2022
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Экс-директору рязанского лагеря «Лучезарный» требуются средства на реабилитацию после серьёзного ДТП

7info7

Объявлен сбор средств на реабилитацию после серьёзного ДТП для бывшего директора рязанского детского лагеря «Лучезарный» Анны Фроловой. Об этом 7info сообщили коллеги пострадавшей.

В декабре женщина попала в серьёзное ДТП — её сбил автомобиль. Сейчас Фролова в тяжёлом состоянии находится в больнице. Ей требуется длительное восстановление.

Помочь собрать необходимые для реабилитации средства могут все желающие. Перевести любую сумму можно на счёт СберБанка матери пострадавшей: 4276 1609 0216 4541 (Лариса Анатольевна Г)

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