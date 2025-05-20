Экономист Суетин предупредил о резком подорожании чая в России

Во втором полугодии 2025 года чай в российских магазинах может подорожать на 10–15% и более. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» ко Дню чая, который отмечается 20 мая, дал кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.

«Россия почти полностью зависит от импортного чая. Краснодарский край покрывает не более 2–3% потребностей рынка. По данным прошлого сезона, к концу лета 2024 года было произведено всего 65 425 тонн упакованного чёрного чая, тогда как в 2023 году — 96 987 тонн. При стабильном спросе это вызвало рост цен. При ключевой ставке на уровне 20–25% стоимость чая вырастет минимум на 10–15% только из-за этого фактора. Если добавятся другие негативные обстоятельства, цены вырастут ещё сильнее», — пояснил Суетин.

По его словам, в 2024 году средние ежемесячные траты россиян на чай составляют около 1,5 тысячи рублей. Статистики о том, сколько тратят на этот напиток жители Рязани, в свободном доступе нет.

Эксперт отметил, что при заметном росте цен часть потребителей останется верна привычной марке, остальные начнут переходить на продукцию других производителей.