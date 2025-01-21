Экономист Щербаченко ожидает потребительские кредиты под 40-50% в 2025 году

Ставки по потребительским кредитам в 2025 году вырастут до 40–50%, заявил в интервью «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

«В 2025 году рынок кредитования продолжит находиться под давлением из-за высоких процентных ставок. Это существенно усложнит доступ к кредитам для многих заемщиков, особенно на фоне возможного повышения ключевой ставки до 23–24% в первом квартале 2025 года. Сейчас ставки по кредитам достигают 35–40% годовых, что делает их крайне дорогими для большинства. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, мы, вероятно, увидим кредиты с процентными ставками на уровне 45–50%, что станет практически непосильным барьером для получения кредитов», — отметил Щербаченко.

Он также подчеркнул, что банки начнут отказывать заемщикам с долговой нагрузкой на уровне 30–40%. Это касается тех, кто тратит 30–40% своего ежемесячного дохода на обслуживание кредитов.

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20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор поднимал её трижды, а в 2023 году — пять раз. После решений ЦБ и на фоне ожиданий новых заседаний банки увеличивали процентные ставки по кредитам.