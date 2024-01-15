Понедельник, 15 января, 2024
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Экономист рассказала о популярной ошибке многих пользователей маркетплейсов

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Изображение от Freepik
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Многие пользователи маркетплейсов в ожидании понижения цены добавляют товар в корзину и после этого неоднократно заходят проверить, изменилась ли его стоимость. Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что так покупатели попадаются на главную уловку продавцов, которая основана на алгоритмах работы маркетплейсов.

«Иногда цена может меняться буквально в течение нескольких минут, а также, если просматривать тот или иной товар с разных устройств. Если страничкой товара интересуются несколько покупателей одновременно или один покупатель многократно ее просматривает, цена неизбежно вырастет», — рассказала экономист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Так как ценообразование на маркетплейсах основывается на спросе и предложении, то, соответственно, за повышенным покупательским спросом или сезонностью товара неизбежно последует повышение его стоимости.

Поэтому, подытожила Тарасова, даже большие скидки могут стать лишь маркетинговой уловкой, так как указанная в карточке изначальная цена будет в несколько раз завышенной, а цена после скидки как раз реальной стоимостью товара.

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