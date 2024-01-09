Экономист предупредила о возможном повышении ключевой ставки в 2024 году

Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила о возможном повышении ключевой ставки в 2024 году. По ее словам, данная мера должна сдержать инфляцию и привести ее к показателю 4% в год.

По итогам 2023 года, подчеркнула экономист, уровень инфляции установился на 7,6%, а ЦБ России пять раз повышал ключевую ставку.

Банку России придется и в дальнейшем двигать ключевую ставку вверх, увеличивая стоимость кредитов, процентных выплат по некоторым ценным бумагам, а также влияя на стоимость недвижимости, — подчеркнула Тарасова.

В связи с этим на ипотечном рынке ситуация будет становиться жестче, а в конечном итоге власти могут прийти к отмене льготной ипотеки.