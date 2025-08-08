Возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, даже если она состоится, вряд ли приведёт к отмене антироссийских санкций и урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец.

По словам эксперта, основная часть санкций, введённых против России, — это не американские, а европейские ограничения. А Евросоюз, как считает Зубец, не готов от них отказываться. Что касается американских санкций, то многие из них были приняты не решением президента, а Конгрессом. Там, по мнению экономиста, существует сильная оппозиция, которая выступит против любых попыток их смягчения.

Зубец отметил, что ему неясна ни цель встречи, ни суть предложений, которые могли бы обсуждаться. Он сомневается, что российские условия по прекращению конфликта на Украине будут приняты Западом, так как ни США, ни европейские страны на это не согласны.

Эксперт подчеркнул, что без участия Европы и Украины урегулирование конфликта невозможно.

«Пока что мы не видим никакого желания со стороны Украины завершать конфликт на тех условиях, которые были бы для России приемлемы. С Европой тоже самое», — резюмировал Зубец, назвав завышенными ожидания от встречи Путина и Трампа.