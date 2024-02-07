Среда, 7 февраля, 2024
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Экономист назвала одно из самых опасных банковских предложений

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Изображение от Freepik
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Экономист и профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, почему инвесткопилки, которые предлагают многие банки, могут быть опасны. 

По словам эксперта, инвесткопилка, в отличие от вклада или счета, не дает никаких гарантий доходности. 

Это своего рода специальный брокерский счет, средства на котором даже не попадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернет, — предостерегла Проданова.

Предсказать, заработает или потеряет клиент, тоже невозможно, так как счет инвесткопилки полностью зависит от ситуации на фондовом рынке. Однако в случае выхода «в плюс» банк удержит свою комиссию, когда клиент захочет вернуть деньги, а еще 13% придется заплатить в качестве НДФЛ. 

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