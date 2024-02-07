Экономист назвала одно из самых опасных банковских предложений

Экономист и профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, почему инвесткопилки, которые предлагают многие банки, могут быть опасны.
По словам эксперта, инвесткопилка, в отличие от вклада или счета, не дает никаких гарантий доходности.
Предсказать, заработает или потеряет клиент, тоже невозможно, так как счет инвесткопилки полностью зависит от ситуации на фондовом рынке. Однако в случае выхода «в плюс» банк удержит свою комиссию, когда клиент захочет вернуть деньги, а еще 13% придется заплатить в качестве НДФЛ.