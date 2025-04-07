Экономист Балынин пообещал россиянам резкий рост зарплат

Средняя зарплата россиян в декабре 2025 года, по прогнозу кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, составит около 140 тысяч рублей. Это будет на 57% выше выплат за январь и на 40% — выше среднегодового уровня, сообщил эксперт «Газете.Ru».

«У меня нет сомнений, что во втором полугодии 2025 года средняя заработная плата вырастет по сравнению с первым полугодием. В первую очередь это связано с увеличением минимального размера оплаты труда, который в этом году вырос на 16,6%. Кроме того, положительное влияние окажут новогодние премии, которые традиционно выплачиваются в декабре. Так, в 2021–2023 годах декабрьская зарплата превышала среднегодовую на 30–40%, а в 2024 году — на 46,29%. В 2025 году ожидается рост на 40%», — отметил Балынин.

По его словам, в январе 2025 года средняя зарплата в России составила почти 89 тысяч рублей, что на 19% больше по сравнению с январем 2024 года. В прошлом году этот показатель был на уровне 75 тысяч рублей.