Экономист Балынин: пенсии некоторых россиян выросли больше инфляции

Пенсии работающих россиян в 2025 году выросли выше уровня инфляции, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров в России были проиндексированы впервые с 2016 года. За предыдущие восемь лет эти пенсии не увеличивались, хотя данные об индексациях сохранялись на индивидуальных лицевых счетах пенсионеров. Теперь размер пенсии для работающих граждан рассчитывается не на основе фактически получаемой суммы, а исходя из той, которую они бы получали, если бы прекратили работать. Благодаря этому индексация оказалась выше обычной», — пояснил экономист.

Балынин привёл пример. В декабре 2024 года работающий пенсионер получал 23 724 рубля, однако на его счете была зафиксирована сумма 38 891 рубль — это размер пенсии, который он бы получил при увольнении. В январе 2025 года его пенсия была проиндексирована на 7,3%, и он стал получать 26 363 рубля — на 12% больше предыдущей выплаты. В феврале индексацию увеличили до 9,5%, причём задним числом — с января. С учётом перерасчёта пенсионер получил 27 218 рублей, уточнил Балынин. Дополнительно ему была начислена компенсация за январь в размере 855 рублей. Таким образом, общая сумма выплаты в феврале составила 28 074 рубля.

Реклама

По данным Росстата, годовая инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. В марте 2025 года этот показатель увеличился до 10,34% в годовом выражении по сравнению с 10,06% на конец февраля.