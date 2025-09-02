Вторник, 2 сентября, 2025
14.6 C
Рязань

Экономист Байгузина: гречка в России подорожает на 8-12% 

Алексей Самохин
Изображение от KamranAydinov на Freepik
Общество

В ближайшие месяцы россиянам стоит приготовиться к новым ценам на один из самых популярных продуктов — гречневую крупу. По прогнозам, сделанным для «Газеты.Ru» доцентом кафедры экономики и управления ИМЭС Люзой Байгузиной, во второй половине 2025 года гречка может подорожать на 8–12%. Естественно, подорожание коснётся и жителей Рязани.

Причина такого скачка цен кроется в тревожных новостях о будущем урожае. Как сообщает газета «Известия», по итогам года урожай гречки может сократиться на 35%. Плохие новости быстро распространяются, а вместе с ними растут и опасения потребителей и торговых сетей, что, в свою очередь, неизбежно ведёт к росту цен. Это классический рыночный механизм, когда информация о дефиците запускает цепную реакцию.

Как можно сдержать рост цен?

Люза Байгузина видит несколько путей решения этой проблемы, и все они требуют участия государства. Прежде всего, необходимо поддержать сельское хозяйство. Государственные субсидии и помощь аграриям — это не просто красивое словосочетание, а реальный способ улучшить условия для производства и снизить издержки. В конечном итоге это помогает удерживать цены на гречку на более стабильном уровне.

Ещё один важный шаг — это создание государственных резервов гречки. Когда у страны есть запасы, она может сглаживать сезонные колебания и сдерживать цены в периоды дефицита. По мнению экономиста, это станет мощным инструментом для стабилизации рынка.

Кроме того, Байгузина предлагает снизить зависимость от одного продукта. Поощрение производства других злаков и формирование надёжных логистических цепочек помогут сбалансировать рынок и сделать его более устойчивым к таким шокам.

Наконец, чтобы избежать паники и ажиотажного спроса, который только подливает масла в огонь, важно проводить информационные кампании. Если люди будут знать о реальном объёме запасов и прогнозах по урожаю, это поможет снизить чрезмерный спрос и позитивно скажется на ценах.

Таким образом, резюмирует экономист, для предотвращения подорожания гречки важны комплексные меры: от прямой поддержки фермеров и создания государственных запасов до разумной информационной политики.

