Пятница, 17 марта, 2023
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Экологический рязанский альянс рассказал, что делать, если нечем дышать

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Представители Рязанского экологического альянса на странице ВКонтакте опубликовали инструкцию для жителей Рязани. В сообщении, которое называется: «что делать, если нечем дышать», собраны варианты действий рязанцев в случае появления неприятного запаха.

В инструкции указаны телефоны, по которым надо звонить и сообщать о случившемся, адреса сайтов, куда надо слать сообщения.

Если из-за вони ухудшилось самочувствие, экологи советуют обращаться к медикам и фиксировать своё состояние.

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