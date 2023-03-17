Экологический рязанский альянс рассказал, что делать, если нечем дышать

Представители Рязанского экологического альянса на странице ВКонтакте опубликовали инструкцию для жителей Рязани. В сообщении, которое называется: «что делать, если нечем дышать», собраны варианты действий рязанцев в случае появления неприятного запаха.

В инструкции указаны телефоны, по которым надо звонить и сообщать о случившемся, адреса сайтов, куда надо слать сообщения.

Если из-за вони ухудшилось самочувствие, экологи советуют обращаться к медикам и фиксировать своё состояние.