Экологический Рязанский альянс призывает присоединиться в акции «Час земли»

26 марта 2022 года во всем мире проводится международная экологическая акция «Час Земли», которая заключается в том, что в назначенное время люди в разных странах мира на один час (с 20:30 до 21:30) отключают свет и другие электроприборы, чтобы привлечь внимание к проблеме сбережения природных ресурсов.

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Экологический Рязанский Альянс приглашает рязанцев к участию в акции «Час Земли-2022». Что будет в Рязани в этот день:

с 10:00 до 12:00 около Леруа Мерлен пройдёт акция раздельного сбора отходов. Там же будет организован сбор редких фракций для передачи в Москву на переработку. Сбор редких фракций проходит в нашем городе примерно раз в полгода – это отличная возможность отправить их на переработку, а не на свалку – привозите: тюбики (разрезанные и помытые); дозаторы; DVD и CD диски; пластиковые карточки (дисконтные, банковские, от сим-карт); электронные и пластиковые зубные щётки; рентгеновские снимки; блистеры от таблеток (можно с таблетками); одноразовые бритвенные станки; пластиковые трубочки (от напитков, воздушных шаров, дозаторов); контейнеры от линз; фломастеры и пластиковые ручки; Лего детали; картриджы от принтера.

С 11:00 до 16:00 состоится праздник в честь Земли от РОО «ЭРА» в Дизайн-пространстве Flacon Space (ТД «Барс на Московском», 3-й этаж) – вход свободный. В программе ярмарка предметов рукоделия и народных промыслов; мастер-классы для взрослых и детей (творческие и по посадке микрозелени), беседа об актуальных вопросах экологии в городе, живая музыка: арфа, флейта, варганы, настоящий шаманский бубен и поющие чаши. Собранные на празднике средства направят на оплату аренды датчика для интерактивного мониторинга качества городского воздуха.

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26 марта в 20:30 по местному времени запланировано выключение света и бытовых электроприборов на час в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Организации выключают наружную подсветку.