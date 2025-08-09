Подмосковье превратилось в настоящий «курорт» для инвазивного испанского слизня (Arion vulgaris). Эколог Илья Рыбальченко рассказал РБК, что вредитель попадает в регион с рулонными газонами и рассадой, а тёплое и влажное лето способствует его массовому размножению.

Этот моллюск представляет серьёзную угрозу для огородов и садов. Он поедает капусту, клубнику и молодые побеги цветов, а также переносит споры опасного грибка — фитофторы и серой гнили. Каждая особь способна отложить до 400 яиц, новое поколение появляется всего за два месяца. При этом естественные враги не успевают сдерживать рост популяции.

«Ползёт с грядки на грядку, как мазковая кисточка», — образно описал Рыбальченко распространение вредителя.

Как бороться со слизнем без химии

Эколог дал несколько советов, как защитить свой участок от слизней, не прибегая к токсичным химикатам:

Ручной сбор. Вечером нужно собирать слизней вручную и бросать в ведро с солёной водой. По словам эксперта, это «действует безотказно». Уничтожение «убежищ». С участка необходимо убирать доски, кучи скошенной травы и чёрную плёнку, где любят прятаться моллюски. Пивные ловушки. В обрезанную бутылку наливают 3 см пива или дрожжевого раствора и закапывают вровень с землёй. Аромат солода привлекает слизней, а выбраться они уже не могут. Медная лента. При контакте с медью у слизня происходит «электрошок», и он отступает. Такой лентой можно обклеить грядки и цветочные вазоны. Биогранулы. Гранулы на основе фосфата железа смертельны для слизней, но при этом безопасны для людей, домашних животных и ежей. Их следует разбросать точечно и обновлять после дождей. Привлечение хищников. Создайте на участке условия для естественных врагов слизней. Это может быть мини-пруд для лягушек, щели для жужелиц или домик из веток для ежей.

Использовать химические средства, такие как метальдегид, Рыбальченко советует только в самых крайних случаях из-за их опасности для домашних животных и почвы.

Эколог также успокоил дачников, отметив, что риск передачи паразитов, переносимых слизнями, пока остаётся низким, так как для их распространения в России не сложились необходимые климатические условия.