Экипаж Ан-24 перед крушением сообщил о попытке уйти на второй круг

Экипаж пассажирского самолёта Ан-24, разбившегося в Амурской области, передал диспетчерам информацию о решении уйти на второй круг из-за низкой облачности. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погодные условия в момент захода на посадку в аэропорт Тынды были сложными. После передачи сообщения связь с бортом прервалась, и самолёт пропал с радаров. Крушение произошло в гористой местности, покрытой густой тайгой.

«Вариант, что экипаж пытался посадить самолёт в лесу, исключается — подходящих ровных площадок не было. Скорее всего, Ан-24 уже потерял управление», — уточнил источник.

Предполагается, что самолёт не успел набрать безопасную высоту или задел сопку, скрытую облаками. Основные версии произошедшего — техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Обстоятельства трагедии предстоит установить Межгосударственному авиационному комитету.

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