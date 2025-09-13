«ЭГ»: осужденного за изнасилование актера Черствова похоронили в безымянной могиле

Советский актер Алексей Черствов, который известен по роли Алеши Бартенева в фильме «Подранки», похоронен в безымянной могиле, пишет « Экспресс газета ».

Артист в детстве остался без родителей, его воспитывали в детском доме. В 16 лет, уже после выхода кинокартины, его осудили на восемь лет за соучастие в изнасиловании и грабеже.

После выхода на свободу Черствов пытался найти новое призвание. Так, он успел побывать продавцом на рынке, сантехником, мастером по ремонту квартир и автомехаником. С родственниками отношения у него не ладились, актер стал выпивать. По данным газеты, в 2011 году его убил знакомый.

«(Черствова. — Прим. Ред.) похоронили под табличкой с номером 20789 на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом», — говорится в публикации.

Дядя артиста опознал его труп по фото татуировки.