«ЭГ»: осужденного за изнасилование актера Черствова похоронили в безымянной могиле

Советский актер Алексей Черствов, который известен по роли Алеши Бартенева в фильме «Подранки», похоронен в безымянной могиле, пишет «Экспресс газета».

Артист в детстве остался без родителей, его воспитывали в детском доме. В 16 лет, уже после выхода кинокартины, его осудили на восемь лет за соучастие в изнасиловании и грабеже.

После выхода на свободу Черствов пытался найти новое призвание. Так, он успел побывать продавцом на рынке, сантехником, мастером по ремонту квартир и автомехаником. С родственниками отношения у него не ладились, актер стал выпивать. По данным газеты, в 2011 году его убил знакомый.

«(Черствова. — Прим. Ред.) похоронили под табличкой с номером 20789 на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом», — говорится в публикации.

Дядя артиста опознал его труп по фото татуировки.

Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться на судебных приставов и реже на лекарственное обеспечение

С начала 2025 года рязанцы подали в прокуратуру 2 тысячи жалоб на деятельность судебных приставов.
Культура и события

Прогулка «Секрет любви» в честь Петра и Февронии Муромских пройдет в Рязани

Участники побывают в Троицком монастыре, его храмах, в том числе и в надвратной церкви.
Общество

Благоустройство Черезовских прудов на 2026 год обсудили в Рязани

Собравшиеся обсудили предложения по дальнейшему развитию территории, а также текущие работы по благоустройству и сроки их завершения.
Власть и политика

На выборах в Рязанской области работают более 3,5 тысяч наблюдателей

В состав наблюдателей вошли представители партий, кандидатов, бюджетной сферы и муниципальных предприятий, общественных организаций, участники СВО и члены их семей, студенты, пенсионеры, ветераны труда, многодетные родители, сельские старосты, волонтеры.
Общество

Магнитная буря 5 уровня накроет Землю в ближайшие дни, недомогание может ощущаться в течение недели

Магнитные бури придут уже сегодня и продлятся до 19 сентября.
Культура и события

Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход»

Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся
Происшествия

В рязанской электричке обнаружили труп мужчины

Смерть констатировали врачи, которые приехали на вызов.
Власть и политика

«Я там, где нужно сейчас быть»: Анна Рослякова прервала молчание в соцсетях после ухода из правительства Рязанской области

Рослякова отметила, что в Луганск невозможно не влюбиться. По ее словам, это сильный, несломленный, преображающийся, тихий и яркий город.