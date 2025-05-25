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Изображение от freepik
Изображение от freepik
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Эффект Трокслера: учёные объяснили, кого люди видят в зеркале во время гадания

Алексей Самохин

Многие вспоминают, как в детстве пытались вызывать Пиковую даму или других «духов» — чаще всего в темноте, с зеркалом и свечой. Подобные ритуалы до сих пор популярны у подростков. Психологи и психиатры объясняют это с научной точки зрения. Об этом рассказала программа «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

По словам кандидата психологических наук Юлии Кочетовой, подобные практики характерны для подросткового возраста. Страх, вызванный мистической атмосферой, может перерасти в навязчивые состояния и даже фобии, требующие вмешательства специалиста. Важно вовремя распознать, когда «игра в духов» перестает быть безобидной.

Один из эффектов, объясняющий видения в зеркале — феномен Трокслера. Он возникает, когда человек долго смотрит на неподвижный объект. В этом случае мозг «отключает» привычное изображение, считая его неинтересным, и начинает достраивать его, исходя из внутренних убеждений и ожиданий. Именно так можно объяснить, почему в отражении появляется искаженное «чужое лицо».

Психиатр Анатолий Усов отмечает: восприятие сильно зависит от настроя. Если человек убежден, что ничего не увидит — так и будет. Но если он ждёт появления «знака», подсознание создаст нужную иллюзию.

Некоторые люди рассказывают, что переживали состояние, при котором сознание будто покидало тело и наблюдало за ним со стороны. Врачи считают, что речь идёт о явлении деперсонализации и дереализации. При этом нарушается восприятие себя в пространстве, особенно на грани сна и бодрствования.

Кандидат медицинских наук Валентина Мигалина пояснила: при подобном состоянии активизируются зоны мозга, отвечающие за ментальные образы, а зрительная кора — наоборот, «отключается». Человек действительно испытывает сильное ощущение «выхода из тела», но это объясняется работой нейронных механизмов, а не вмешательством потусторонних сил.

Исследователи убедились в этом, подключив испытуемых к электроэнцефалографу. Когда люди якобы покидали свои тела, у них отключалась часть мозга, которая отвечает за зрение, но вместе с этим активировались те части, что отвечают за ментальные образы.

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