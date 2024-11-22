Эффект «Орешника»: в Киеве началась паника в ожидании мощной атаки

Австралийский журналист Джон Лайонс заявил в эфире канала ABC News, что в рядах Вооружённых сил Украины и в Киеве усилилась паника из-за угроз возможных ответных ударов со стороны России. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Лайонс отметил, что после недавнего удара по «Южмашу» с использованием ракеты «Орешник» паника охватывает не только линию фронта, но и сам Киев. По его словам, американская разведка получила данные о готовящейся крупной воздушной атаке, и президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие.

Журналист также добавил, что западные политики, особенно британские, начали осторожнее выбирать слова и дистанцироваться от действий Зеленского, который одобрил использование западного вооружения для ударов по российской территории. Лайонс подчеркнул, что после обновления российской ядерной доктрины в Лондоне опасаются открыто признавать участие британских ракет в атаках на российские объекты.

Лайонс также призвал европейцев задуматься о серьёзности ситуации, напомнив, что Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который превышает даже запасы США. «Признать это непросто», — отметил он.

В четверг вечером президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что российские военные ответили на использование Украиной дальнобойного американского и британского вооружения, нанеся комбинированный удар по оборонному объекту в Днепропетровске, где производятся ракеты. Путин также сообщил, что в ходе операции была испытана новейшая система средней дальности «Орешник» — баллистическая ракета с гиперзвуковым оснащением без ядерного заряда, успешно поразившая цель.

Кроме того, президент сообщил, что 19 ноября объекты в Курской и Брянской областях подверглись ударам с использованием шести ракет ATACMS, а 21 ноября — с помощью систем Storm Shadow, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

19 ноября Владимир Путин утвердил обновленные Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Согласно документу, одной из причин для применения Москвой ядерного оружия является массированный запуск средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, с пересечением российской границы.

Также в документе указано, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на применение против неё или её союзников оружия массового поражения. Агрессия со стороны неядерного государства против России или её союзников, если она поддерживается ядерной державой, также будет рассматриваться как совместная атака.