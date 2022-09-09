Явка на выборах в Рязанской области к 15.00 пятницы составила 11,07%

Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 15.00 пятницы составила 11,07%, сообщила избирательная комиссия региона.

Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

На пост губернатора претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый «Единой Россией», Григорий Парсентьев от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Денис Сидоров от КПРФ.

«Явка избирателей по состоянию на 15.00 9 сентября 2022 года в Рязанской области составила 11,07%», — говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.

Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.