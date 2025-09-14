Воскресенье, 14 сентября, 2025
18.5 C
Рязань
Власть и политика

Явка избирателей на 18:00 14 сентября в Рязанской области составила 43,17%

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

Явка избирателей на выборах в Рязанской области на момент 14 сентября 18:00 составила 43,17%. Об этом сообщает региональный избирком.

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам, еще 20 – по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

Узнать оперативную информацию о ходе выборов можно на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32.

Материалы по теме:

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

Явка избирателей в Рязанской области по итогу второго дня голосования составила 33,02 процента

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили высокий уровень подготовки и организации избирательного процесса в Рязанской области

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.

Последние новости

Общество

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Некоторые участники программы посетили участок по месту жительства самостоятельно.
Здоровье

Витамин С не спасет от простуды осенью — терапевт Каневская

Употребление ударной дозы витамина С, цинка или поливитаминов без необходимости могут навредить.
Общество

Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.
Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.
Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.