Явка избирателей на 18:00 14 сентября в Рязанской области составила 43,17%

Явка избирателей на выборах в Рязанской области на момент 14 сентября 18:00 составила 43,17%. Об этом сообщает региональный избирком.

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам, еще 20 – по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

Узнать оперативную информацию о ходе выборов можно на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32.

Материалы по теме:

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

Явка избирателей в Рязанской области по итогу второго дня голосования составила 33,02 процента

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили высокий уровень подготовки и организации избирательного процесса в Рязанской области