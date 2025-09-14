Явка избирателей на 18:00 14 сентября в Рязанской области составила 43,17%

Явка избирателей на выборах в Рязанской области на момент 14 сентября 18:00 составила 43,17%. Об этом сообщает региональный избирком.
В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам, еще 20 – по одномандатным избирательным округам.
Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.
Узнать оперативную информацию о ходе выборов можно на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».
Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32.
