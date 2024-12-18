Ясновидящие, экстрасенсы, шаманы об окончании СВО, чего ждать в 2025 году

Спецоперация на Украине продолжается. Миллионы людей задаются вопросом: закончатся ли боевые действия в 2025 году? В преддверии Нового года редакция 7info собрала предсказания ясновидящих, экстрасенсов, астрологов и шаманов о завершении спецоперации. Многие их них сходятся во мнении, что России одержит победу именно в наступающим году.
Экстрасенс Аделина Панина уверена, что в ближайшее время интенсивность событий в зоне спецоперации будет слабеть. Летом она заявляла, что зимой 2024/2025 конфликт будет снижаться:
По мнению Паниной, СВО завершится благодаря мирным переговорам. А итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными:
Своими размышлениями по поводу завершения специальной военной операции на Украине поделилась шаманка Кажетта Ахметжанова. Завершения СВО в 2025 году провидица не видит. Она считает, что общее напряжение продлится вплоть до 2030 года.
Астролог Алексей Агафонов, наоборот, убеждён, что в 2025 году СВО подойдёт к концу. Точнее в 2025 году завершится первый этап спецоперации. Поддержка Украины с Запада продолжится, но Европа не обладает сейчас достаточным количеством ресурса, чтобы противостоять России, поэтому мы должны действовать решительно.
Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине точно продолжится в 2025 году. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. В 2025 году Зеленского на посту президента ясновидящая не ощущает. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.
Таролог Галина Янко также прогнозирует существенные изменения на Украине в 2025 году, в том числе завершение СВО. И, по её мнению, связаны они будут с приходом к власти Дональда Трампа. Согласно предсказанию, положение Зеленского и его окружения усугубится. Трамп, зная о коррупции украинской власти, полностью прекратит финансовую поддержку, отказавшись от сотрудничества с киевской хунтой. Экстрасенс видит президента США стремящимся к восстановлению дружеских отношений с Россией, что, по её мнению, приведет к радикальным переменам. Россия завершит военную операцию на собственных условиях, начнётся период экономического подъёма, а США под руководством Трампа также ждет расцвет.