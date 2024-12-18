Ясновидящие, экстрасенсы, шаманы об окончании СВО, чего ждать в 2025 году

Спецоперация на Украине продолжается. Миллионы людей задаются вопросом: закончатся ли боевые действия в 2025 году? В преддверии Нового года редакция 7info собрала предсказания ясновидящих, экстрасенсов, астрологов и шаманов о завершении спецоперации. Многие их них сходятся во мнении, что России одержит победу именно в наступающим году.

Экстрасенс Аделина Панина уверена, что в ближайшее время интенсивность событий в зоне спецоперации будет слабеть. Летом она заявляла, что зимой 2024/2025 конфликт будет снижаться:

— Последствия мы будем разбирать до весны следующего года. Но в целом ситуация уже приближается к окончанию. И Россия выйдет непременно победителем, — убеждена провидица.

По мнению Паниной, СВО завершится благодаря мирным переговорам. А итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными:

— Судьба Харькова и Киева предрешена, – говорит экстрасенс. – Я вижу, что по окончании СВО Харьков может перейти под контроль нашей страны. Киев останется центром Украины. В следующем году активные боевые действия прекратятся. Хотя, конечно, отголоски будут давать о себе знать ещё в течение нескольких лет. Но, как я уже говорила, Россия значительно укрепит свои позиции в мире. Потому что мы делаем правое дело: противостоим врагу, и мировое сообщество это прекрасно видит, — заверила провидица.

Своими размышлениями по поводу завершения специальной военной операции на Украине поделилась шаманка Кажетта Ахметжанова. Завершения СВО в 2025 году провидица не видит. Она считает, что общее напряжение продлится вплоть до 2030 года.

— В 2026 году немного остановится на два года, потом всё вернётся обратно, — убеждена Кажетта.

Астролог Алексей Агафонов, наоборот, убеждён, что в 2025 году СВО подойдёт к концу. Точнее в 2025 году завершится первый этап спецоперации. Поддержка Украины с Запада продолжится, но Европа не обладает сейчас достаточным количеством ресурса, чтобы противостоять России, поэтому мы должны действовать решительно.

Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине точно продолжится в 2025 году. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. В 2025 году Зеленского на посту президента ясновидящая не ощущает. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.

— Вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно, даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, — убеждает Инна Мишина.

Таролог Галина Янко также прогнозирует существенные изменения на Украине в 2025 году, в том числе завершение СВО. И, по её мнению, связаны они будут с приходом к власти Дональда Трампа. Согласно предсказанию, положение Зеленского и его окружения усугубится. Трамп, зная о коррупции украинской власти, полностью прекратит финансовую поддержку, отказавшись от сотрудничества с киевской хунтой. Экстрасенс видит президента США стремящимся к восстановлению дружеских отношений с Россией, что, по её мнению, приведет к радикальным переменам. Россия завершит военную операцию на собственных условиях, начнётся период экономического подъёма, а США под руководством Трампа также ждет расцвет.