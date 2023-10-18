Популярная российская провидица Инна Мишина оставила очередное страшное пророчество. По всей видимости, очаги военных действий по всему миру будут только разрастаться, и страшные военные действия, которые охватили Ближний Восток, — только начало того ужаса, который ждёт человечество.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экстрасенс заявила: в ближайшее время может произойти новый виток армяно-азербайджанского конфликта. В своём недавнем сне она увидела, как обрушились горы, заполыхали деревни и началась ожесточённая перестрелка.

— Мне явилась огромная буква «А». Можно сделать вывод, что это будет Армения и Азербайджан. Возможно, что война затронет и Афганистан, — говорит Мишина.

Ясновидящая не исключает, что страшное противостояние начнётся уже в ноябре. Причём она видит, что конфликт будет очень жестоким, а погасить огонь войны сможет Россия:

— РФ вмешается, именно она предотвратит этот конфликт. Не сотрут с лица земли Армению, но крови прольется много, — предупреждает Инна Мишина.

Ранее экстрасенс озвучила пугающее предсказание по Израилю и Палестине, которые оказались охвачены войной. Обострение в отношениях двух государств медиум почувствовала ещё за несколько недель до эскалации конфликта. По её словам, боевые действия будет только усиляться в ближайшее время, а в них вовлекут другие страны, которые будут помогать как Израилю, так и Палестине.

— Стоит ждать серьёзного конфликта, который будет сложно остановить, — предупреждает Мишина

Ранее в сети вспомнили предсказание покойного политика Владимира Жирновского о конфликте на Ближнем Востоке. Жириновский заявил о страшных событиях, после которых поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной.